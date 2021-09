Bundestagswahl 21: Der Freie-Wähler-Kandidat fürs Saale-Holzland

Eisenberg. Wahlkreis 195: Torsten Heilmann tritt für die Freien Wähler als Direktkandidat an und spricht über seine Ziele für das Saale-Holzland.

Was wird die Wahl entscheiden?

Die Darstellung der Parteien in den (TV-) Medien. Obwohl die Freien Wähler sich zwischen 3,5 und 5 Prozent befinden, werden diese immer noch unter „Sonstiges“ unsichtbar gehalten. Dabei sind die Freien Wähler bereits in drei Landesparlamenten in Bayern (hier auch in der Landesregierung), Rheinland/Pfalz und Brandenburg vertreten.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Der Ausbau der Pfefferminzbahn von Straußfurt über Dornburg-Camburg bis Jena und die Fortführung zur Thüringer Rundbahn.

Was wollen Sie für das Saale-Holzland erreichen?

Dass die Menschen in den kleineren Städten und ländlichen Regionen nicht weiter abgehängt werden. Mehr Finanzen für die Kommunen. Abbau der Bürokratie in allen Bereichen.

Ist der Klimaschutz die größte Herausforderung unserer Zeit?

Der Klimaschutz ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wir Freie Wähler setzen uns dafür ein, dass der Klimaschutz Verfassungsrang erhält. Für uns heißt Klimapolitik auch Energiepolitik. Wir Freie Wähler sind von der Idee der dezentralen Energiewende überzeugt.

Was ist für Sie der entscheidende Punkt in dem Wahlprogramm Ihrer Partei?

Die Bürgerinnen und Bürger müssen die zentralen Gestalter der Politik werden. Wir stehen daher für den Ausbau direkter Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger in der Politik. Wir sind überzeugt, dass mehr direkte Demokratie zu besseren politischen Entscheidungen und zu einer nachhaltigen Reduzierung der Politikverdrossenheit in Deutschland führt.

Bitte vervollständigen Sie den folgenden Satz: Corona ist für mich …

... mittlerweile endemisch und gehört somit zum normalen Lebensrisiko wie Herpesviren oder Streptokokken. Genesene sind besser vor Re-Infektion geschützt, als zweifach Geimpfte. 2G ist Unsinn, da bis zu 70 Prozent der Geimpften das Virus weitergeben und es bei 2G zu einer unsichtbaren Welle der Geimpften kommen wird, die ohne Tests das Virus verteilen. Nun, wo jedem erwachsenen Bürger ein Impfangebot gemacht werden kann und dieses angenommen oder abgelehnt werden kann, muss man den Menschen wieder ihre Eigenverantwortung zurück geben. Freie Wähler fordern die Aufhebung aller staatlichen Corona-Maßnahmen: „Freedom-Day“.

Steckbrief

Alter: 55

Ausbildung: Unternehmer in der Gesundheitswirtschaft

Familienstand: ledig

Wohnort: Bad Klosterlausnitz

Politischer Werdegang (kurz): Kreisvorsitzender Freie Wähler Saale-Holzland-Kreis, Bundestagsdirektkandidat Wahlkreis 195

