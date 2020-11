Bundeswehr ist dran an Jenaer Infektionsketten

Schon von den Begriffen her passt das. Die Heimstatt der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und des Finanzdezernats Am Anger 28 trägt in Jena die Bezeichnung „Gefahrenabwehrzentrum“. Und in eben diesem Haus sekundiert die Bundeswehr jetzt dem Jenaer Gesundheitsamt bei der Abwehr des Corona-Virus: Seit Montag, 26. Oktober, helfen fünf Soldaten des Gothaer Bundeswehr-Aufklärungsbataillons 13 dabei, die Kontaktketten von Corona-Infizierten rückzuverfolgen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Den Kontakt zur Stadt koordiniert dabei der in Katastrophenfällen aktivierte Reserve-Oberstleutnant Hendrik Walter als Leiter des so genannten Kreisverbindungskommandos. Vielsagend für die jetzige Lage: Nach den Worten von Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) saß Oberstleutnant Walter mit einem Kollegen schon im Frühjahr während der ersten Corona-Welle beobachtend im Jenaer Krisenstab. „Denn es war ja nicht ausgemacht, dass wir nicht Lazarett-Szenarien bekommen könnten.“ Jena blieb von diesen Szenarien verschont und überstand den Sommer glimpflich. Und jetzt: Die Rückverfolgung der Infektionsketten erweise sich als immer schwieriger. So habe sich zum Beispiel von den innerhalb der vergangenen sieben Tage insgesamt 71 registrierten Neuinfizierten in 13 Fällen nicht klar eine Quelle der Ansteckung ausmachen lassen, sagt der OB. „So etwas war während der ersten Welle erfolgreich vermieden worden.“ Deshalb habe sich die Stadt vorige Woche für den Antrag bei der Bundeswehr auf Hilfe bei der Kontakt-Verfolgung entschieden. Die Soldaten kämen alle aus der Nähe und hätten deshalb guten Bezug zur Stadt, sagte Hendrik Walter. Nun folgt, wie der OB darlegt, noch ein Antrag auf Abordnung eines Abstrich-Teams der Bundeswehr. Bei Genehmigung sei dieses Team aus einem Sanitäter und einem Kraftfahrer von Montag an verfügbar. „Zunehmend ausweichende Antworten“ Aktuell befassen sich nach Nitzsches Darstellung neben 20 Leuten vom Gesundheitsamt und den fünf Soldaten weitere zehn Abkommandierte aus anderen Ressorts der Stadtverwaltung mit der Rückverfolgung. „Noch können wir jedem Fall nachlaufen.“ Zunehmend sind laut OB aber „ausweichende Antworten“ zu vernehmen, weshalb zum Beispiel ein Infektions-Hotspot nur mit zwei, drei Tagen Verzögerung identifiziert werden konnte. Ausweichende Antworten? In diesem Sinne habe er noch keinen negativen Fall erlebt, sagt Oberstabsgefreiter Thomas Baars. „Die Leute sind relativ offen.“ Pro Tag komme er gewiss auf vier, fünf Stunden Arbeit am Telefon. In einem Fall seien 20 Minuten vonnöten gewesen, weil auch noch ein Sterbefall in der Familie zu beklagen war. „Da gab es Redebedarf.“ Stabsgefreiter Christian Wagner berichtet, ihm sei auch schon einmal erwidert worden, da könne ja jeder anrufen. „Aber in der Regel sind die Leute sehr umgänglich.“ Bis zu 30 Personen habe er schon an einem Tag kontaktiert, so resümiert Stabsunteroffizier Niklas Grebing, der die Fünfer-Gruppe leitet. „Ich hatte noch nie das Problem, dass sich jemand komplett verweigert.“ Und wie ist das: Wird bei der Bundeswehr nach Leuten geschaut, die sich für solche außergewöhnlichen Aufgaben interessieren? Oberstleutnant Walter sagt es deutlich: „Der Soldat kriegt den Auftrag, und den Auftrag führt er aus.“