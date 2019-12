Das Militär hat’s schwer. Auf höchster Ebene bescheinigt Frankreichs Präsident Macron der NATO den „Hirntod“, während US-Kollege Trump irrlichtert zwischen NATO-Verächter und – aktuell – NATO-Fan, wie sich beim Gipfeltreffen des Militärbündnisses in London bestaunen lässt.

Und in Jena? Ganz einfach hat es die Bundeswehr da auch nicht. Ablesbar ist das etwa an dem – wenngleich mehrheitlich abgelehnten – Antrag der Linken-Fraktion im Stadtrat; sie wollte unterm Motto „Kein Werben fürs Sterben“ jegliche Bundeswehr-Reklame auf öffentlichen Flächen und Nahverkehrsfahrzeugen in der Stadt verbieten lassen. Einige Tage später landete ein Farbbeutel auf einer Jenaer Straßenbahn, die Werbung für die Bundeswehr fuhr. Im Übrigen war von den Stadtwerken, der „Mutter“ des Nahverkehrsbetriebes, am Mittwoch zu hören: Die Versicherung zahlt für die Schadensbehebung.

„Viele interessante Bewerber in Jena“

Insofern ließe sich der jüngst vollführte Auszug der Bundeswehr-Karriereberatung aus dem Bau 59 („Empire Späth Building“) am Leutragraben deuten als weiße Fahne der Heeresleitung: Jena, wir strecken die Waffen vor dir. Deutlich wehrt sich aber gegen diese These auf Nachfrage Oberleutnant Markus Schulz, der das Karriereberatungsbüro der Bundeswehr in der Geraer Zabelstraße leitet. „Nein, Jena zählt nicht als schlimmes Pflaster für uns.“ Man könne „nicht direkt“ von einem Umzug sprechen. Vielmehr sei die Beratungsstelle nach sechs Jahren in Jena im Zuge einer Strukturveränderung dem Geraer Büro zugeschlagen worden. Diese „Straffung der Struktur“ hätte nach Schulz’ Beschreibung um ein Haar bedeutet, dass die Beratung in Jena gebündelt wird. Die Entscheidung sei dann zu Gunsten Geras gefallen, weil dort ein Truppenverband der Bundeswehr stationiert ist, während es zum Beispiel in Erfurt, Apolda und Eisenberg weitere Außenberatungsstellen gebe. Oberleutnant Schulz brach aber eine Lanze für Jena. Ja, man höre da zwar immer wieder einmal etwas von Kritik an der Rolle der Bundeswehr. Doch in anderen Großstädten werde gegen die Werbung ebenso gelegentlich aufbegehrt. Jena merke man die Studenten- und Akademiker-Stadt auch insofern an, als es „viele interessante Bewerber“ gebe.

Manche Schulen zeigen kalte Schulter

Die Jenaer Agentur für Arbeit schließt die Hinweise auf Berufe bei der Bundeswehr selbstverständlich mit ein, so gab Sprecherin Anke Klein zu verstehen. So seien bei der jährlichen Arbeits- und Ausbildungsstellenmesse „Thüringen ist Zukunft“ in Jena sowie in Hermsdorf selbstverständlich die „Uniform-Berufe“ vertreten. Und: Von Januar an werde es in der Berufsinformation der Agentur ein „flexibles Büro“ der Bundeswehr-Karriereberatung geben. – „Wöchentlich, wenn der Bedarf da ist“, sagte Anke Klein. Sie betonte, dass die Agentur-Berater in ihrer täglichen Arbeit angehalten seien, auch bei Bundeswehr-Belangen neutral zu beraten. „Die Bundeswehr wird vorgestellt wie andere Arbeitgeber auch.“

Markus Schulz berichtete, dass die Bundeswehr-Karriereberatung zudem mit Vorträgen in der Jenaer Schullandschaft verankert sei. „Aber nicht in allen Schulen. Einige zeigen uns die kalte Schulter.“

Was ist los in Afghanistan?

Willkürlich von der Zeitung ausgewählt für die Nachfrage – das staatliche Berufsschulzentrum „Karl Volkmar Stoy“ (Paradiesschule): „Nein, die Bundeswehr steht bei uns nicht auf dem Index“, sagt Schulleiter Richard Brömel. „Wir sehen das absolut pragmatisch“, wenn man etwa bedenke, dass die bei „Stoy“ angebotenen kaufmännischen Berufe für die Bundeswehr höchst interessant seien. Brömel erinnert sich, dass seine Schule bei zurückliegenden Besuchen der Bundeswehr immer Wert auf thematische Rahmung gelegt habe, so dass etwa im Sozialkunde-Unterricht erkundet werden konnte: Was ist los in Afghanistan? Zuletzt habe die Bundeswehr aber länger nicht angefragt. Seit die Karriereberatung in Jena die Zelte abgebrochen hat, „haben wir gar keinen Kontakt mehr“.