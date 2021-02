Bundesweiter Preis für Begabtenförderung geht nach Jena

Jena. Das Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena liegt bundesweit vorn und sucht nach neuen Schülern, die Spaß an Mathematik, Technik und Naturwissenschaften haben.

In den Siegerlisten von internationalen Schülerwettbewerben taucht der Name des Carl-Zeiss-Gymnasiums in Jena regelmäßig auf. Für das besondere Engagement im Bereich der Begabtenförderung erhält die Schule den Eckhard R. Lucius-Preis.

Oft in Biologie-Nationalmannschaft vertreten

Damit würdigt der Förderverein der Biologieolympiade, dass in den vergangenen Jahren die Schüler aus Jena besonders erfolgreich bei den Auswahlrunden der Internationalen Biologie-Olympiade waren. Ein Lob geht an die Lehrkräfte, die Schüler zu Höchstleistungen motiviert haben. In den vergangenen Jahren schafften es regelmäßig Jugendliche des Gymnasiums in die Biologie-Nationalmannschaft – in einem Jahr eroberten sie sogar gleich zwei von vier Plätzen.

Auch in diesem Jahr haben sich zwei Schüler in die dritte von vier Auswahlrunden vorgekämpft. Für Katrin Hoppe, Lehrerin am Zeiss-Gymnasium und Landesbeauftragte der Olympiade, bietet die Schule exzellente Voraussetzungen zur Begabtenförderung. So gebe es eigens Schulstunden zur Spitzenförderung, auch in der Oberstufe sind je nach Spezialisierung zusätzliche Biologiestunden möglich. „Für Erfolge bei internationalen Olympiaden sind große Anstrengungen über den Lehrplan hinaus notwendig“, sagt Hoppe. Zusätzliche Zeit helfe, dass sich die Jugendlichen das Wissen nicht allein erarbeiten müssen.

Zeiss-Gymnasium nimmt neue Schüler auf

Schulleiter Carsten Müller sucht bereits die Talente von morgen. Ab der neunten Klasse steht die Spezialschule allen Schülern mit Begabungen in Mathematik, Technik und Naturwissenschaften aus ganz Ostthüringen offen. Der Termin der Aufnahmeprüfung verschiebt sich wegen des Corona-Lockdowns, wahrscheinlich bis April. Viertklässler aus Jena und Umgebung, die ab der fünften Klasse an der Schule starten wollen, sollten sich beeilen. Für Videogespräche mit den Lehrern, die in der Woche vom 15. bis 19. Februar stattfinden, können sie sich bis 10. Februar unter Tel. 03641/82 68 56 anmelden.