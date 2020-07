Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Buntgebung“ der JG Stadtmitte Jena

Nicht mit einer Kund-, sondern mit einer „Buntgebung“ hat die Junge Gemeinde Stadtmitte in Jena am Sonnabend an den 50. Geburtstag des JG-Festivals „Werkstatt“ erinnert. Die Jubiläums-Werkstatt musste wegen Corona ausfallen. Und die „Buntgebung“ lieferte wenigstens ein bisschen Ersatz in der Johannisstraße - direkt vorm Eingang zur JG. Im Bild der Liedermacher Jesse.

Wo bleibt die Jugend in diesen Tagen? Sie werde gewiss nicht zu Hause vergammeln, sagte ein JG-Mitstreiter zu Beginn der „Buntgebung“. Und so solle der Öffentlichkeit an diesem Tag gezeigt werden, was die JG auf die Beine zu stellen vermag.

