Burgenromantik und schöne Landschaften des Kahlaer Malers Eckard Weder

Gera. Eine Ausstellung seiner Bilder ist in der IHK in Gera zu sehen.

Ferienzeit ist Reisezeit. Wie wäre es mit einer Tour durchs Thüringer Land, zu romantischen Burgen und stattlichen Schlössern? Dafür muss man noch nicht einmal auf eine große Reise gehen oder weite Strecken zurücklegen. Dank Eckard Weder.

Der Maler aus Kahla stellt derzeit im Hauptgebäude der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen in Gera eine stattliche Anzahl großformatiger Acrylgemälde aus, auf denen er die schönsten Ansichten Thüringer Schlösser und Burgen festgehalten hat. „Die schöne Landschaft meiner Heimat fasziniert mich schon immer und fordert mich als Maler immer wieder heraus, neue Blickwinkel zu finden und auf Leinwand zu bannen“, gesteht Weder.

Die Leuchtenburg hundertfach auf die Leinwand gemalt

Dass für den Kahlaer dabei die Leuchtenburg der absolute Favorit ist, versteht sich fast von selbst. Wie oft er die stattliche Burganlage schon gemalt hat, kann er nicht genau sagen. Aber dreistellig ist die Zahl der Bilder bestimmt. Aus jeder Himmelsrichtung betrachtet zeigt die Burg ein unverwechselbares Gesicht, auch zu den verschiedenen Jahreszeiten wirkt die Burg auf den Betrachter anders, im Herbst und Winter düster, über reifen Getreidefeldern in der Sommersonne thronend, majestätisch. Ob als Grafik, kleines Aquarellbild oder meterhohes Wandbild, in jedem Fall zeichnen sich Weders Arbeiten durch fotografische Detailtreue aus. Selbst auf den nur zehn mal zehn Zentimeter großen Fliesen, die Weder mit einer Lupe bemalt, finden sich die charakteristischen Details der Objekte wieder. Für die aktuelle Ausstellung bei der IHK hat Weder jedoch die kleinen Arbeiten im Kahlaer Atelier in der Margarethenstraße gelassen und 28 große Bilder nach Gera gebracht. Neben der Leuchtenburg kann der Betrachter unter anderem die Wartburg, die Ruine der Lobdeburg bei Jena oder die Rudelsburg bei Saaleck entdecken. Letztere Ansicht ist schon jetzt historisch, denn auf ihr sind die Pfeiler der gerade im Bau befindlichen neuen Saalebrücke noch nicht zu sehen. „Diese Ansicht verändert sich gerade wieder“, sagt Weder. Daneben präsentiert der Maler farbenfrohe Landschaften aus dem Reinstädter Grund, der Sächsischen Schweiz oder Bilder ländlicher Idylle aus seiner näheren Heimat, etwa aus Hummelshain.

Auch Collagen und Arbeiten mit 3-D-Effekt zu sehen

Nicht nur klassische Aquarelle und Acrylbilder sind in der Schau zu betrachten, sondern auch Collagen und Arbeiten mit 3D-Effekt, bei denen Weder verschiedene Materialien kombiniert oder seine Objekte auf eine Reihe Pappwinkel gemalt hat, was zu ganz besonderen Blickwinkeln führt. Immer neue Techniken auszuprobieren, reizt den Endfünfziger. Und auch vor ganz großen Formaten, in Form von Fassaden- und Illusionsmalerei, schreckt er nicht zurück. Nicht nur an zahlreichen Fassaden in den Dörfern rund um Kahla, auch an Häusern in Jena finden sich Weders regionaltypische Motive. Dabei hat sich der gelernte Buchdrucker erst vor rund acht Jahren in seinem Atelier als Kunst- und Porträtmaler selbstständig gemacht. „Gezeichnet und gemalt habe ich aber schon als Jugendlicher gern und viel.“ In Kursen an der Volkskunstschule und in Zeichenzirkeln hat er sein Können perfektioniert. „Aber im Prinzip bin ich Autodidakt“, sagt Weder. Neuerdings ist er auch als Illustrator von Büchern gefragt. Aktuell sitzt er an elf Aquarellen mit maritimen Motiven, die ein Buch mit Erinnerungen des Autors Johann Wilhelm Thomsen schmücken sollen. „Der Autor hat mich über das Internet gefunden“, erzählt Weder.

Noch bis zum 1. März kommenden Jahres ist im Hauptgebäude der IHK in Gera Gelegenheit, den Kahlaer Maler und seine Arbeiten kennenzulernen.

Die Schau dort ist zu den Geschäftszeiten, montags bis donnerstags 8 bis17 Uhr, sowie freitags 8 bis 15 Uhr zu besichtigen.

Wer Lust hat, dem Künstler bei der Arbeit über die Schulter zu schauen, der kann das im Atelier in Kahla, im Erdgeschoß des Stadtmuseums in der Margarethenstraße 7, Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, sowie Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Wenn im September in Jena-Burgau der Tag der offenen Höfe begangen wird, dann ist Weder auch mit dabei.