Burgfest an der Kemenate in Orlamünde

Orlamünde. Für das Burgfest in Orlamünde sorgt ein Ritterlager für authentische Mittelalterstimmung. Alle Infos zum Fest.

Ein unterhaltsamer und erlebnisreicher Tag verspricht das 26. Burgfest am Sonntag, 6. August an der Kemenate in Orlamünde zu werden. Einstimmung auf das diesjährige Burgfest bringt bereits ein Ritterlager, das ab Anfang August auf dem Kemenatengelände zu Gast ist. Durch das authentische Ritterlager werden die Gäste des Burgfestes in eine Zeit vor Jahrhunderten versetzt. Am Sonntag übernimmt dann der Orlamünder Burgverein mit seinem Gefolge und Helfern das Geschehen und begrüßt mit Kanonendonner von der Privilegierten Schützengesellschaft Orlamünde ab 11 Uhr seine Gäste.

Die Gruppe „Piro Zores“ bringt gelebtes Mittelalter durch ihre Musik mit Dudelsäcken und Trommeln auf das Gelände. Gaukler Friedrich zeigt seine Gaukeley mit einer Feuershow und die Ritter ohne Banner bieten Schaukämpfe. Der Kinderbuchautor Axel Hünger lädt zu einer Buchlesung ein. Beim Flanieren durch das mittelalterliche Geschehen kann man einem Schmied in seiner Schmiedewerkstatt über die Schulter schauen und allerlei Händler bieten ihre Waren feil.

Kinderritterturnier, Hufeisenwurf und Alpakaführung

Gespielt und sich vergnügt werden kann auch auf dem Gelände mit Pferden in einem Kinderritterturnier, beim Hufeisenweitwurf, beim Erwerb des Alpakaführerscheins und bei allerlei weiteren Unterhaltungen. In diesem Jahr kann auch eine Ritterprüfung sowie eine Schildmaidprüfung absolviert werden. Eine Kindereisenbahn ist zu bewundern und Holzspielzeug wird angeboten. Nicht mehr wegzudenken von den Burgfesten ist die Privilegierten Schützengesellschaft mit ihrem Wettkampf im Armbrustschießen. Wer es etwas ruhiger bevorzugt, der kann einen Blick in die Museumbereiche und Ausstellungen der Kemenate werfen. Möchte jemand lieber sportlich Treppen steigen, dann kann er an Führungen durch die fünf Stockwerke teilnehmen. Im Rittersaal ist eine Sonderausstellung „Gemalte Träume und Traumhaftes aus Schrott“ von Anka Hahn und Olaf Lorenz zu sehen.

Wer mit dem Auto anreist, kann auf dem Schulhof und den Flächen auf dem Stadtberg parken. Der Eintritt ist frei, für Speisen und Getränke wird gesorgt.