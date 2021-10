Burschentag in Jena mit Wahlen

Jena. Jena 2012: Standortbestimmung im fünften Jahr

Nach der pandemiebedingten Unterbrechung im Jahr 2020, als der Burschentag der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft als virtuelle Veranstaltung stattfand, treffen sich die Delegierten des Verbandes vom 29. bis 31. Oktober wieder im Hotel „Fair Resort“ in Jena.

Dieses Jahr in einem kleineren Rahmen als Delegiertentagung und unter den geltenden Hygienemaßnahmen werden die Vertreter der 27 Mitgliedsburschenschaften Wahlen vornehmen und eine Standortbestimmung im fünften Jahr des Bestehens des Verbandes vornehmen.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Jahrestagung und das Amtsjahr der Vorsitzenden Burschenschaft, der Gießener Germania, standen unter dem Motto „Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik“. So befasst sich auch der Burschentag in Jena nach dem Vortrag von Josef Kraus am Samstag anlässlich des Festkommerses unter dem Thema „Einigkeit und Recht und Freiheit – gilt das noch“ am Sonntag in einem Symposium mit Redebeiträgen von Brigadegeneral a.D. Dieter Farwick und Oberst a.D. Georg Pazderski mit „Europäischer Schutz- und Verteidigungspolitik“.