Bus aus Jena soll bald Schulkinder in Brovary transportieren

Jena. Solidaritätspartnerschaft mit Stadt in der Ukraine: Jenas Verwaltung hilft bei Problemen im Schülertransport

Im Rahmen des Projektes „Kommunale Partnerschaften mit der Ukraine“ beabsichtigt die Stadt Jena, einen ausgemusterten Niederflurbus der Jenaer Nahverkehrs GmbH zu erwerben und nach Brovary in der Ukraine zu überführen. Der Hauptausschuss wird sich am Mittwoch mit dem Thema beschäftigen.

In Brovary soll der Bus als Schulbus eingesetzt werden. Die Gebietskörperschaft Brovary, mit der Jena und Erlangen im März eine Kooperationsvereinbarung über eine Solidaritätspartnerschaft unterzeichnet haben, umfasst die beiden Dörfer Kniazhychi und Treboukhiv. Das Dorf Kniazhychi hat 6470 Einwohner und beherbergt ein Gymnasium mit 724 Schülerinnen und Schülern, die täglich einen Schulweg von 9,5 Kilometern aus Brovary und Treboukhiv zurücklegen müssen. „Unsere Partnerkommune ist durch die Krise in ihrer Arbeit eingeschränkt und auf Unterstützung angewiesen. Sie ist finanziell nicht in der Lage, einen für den Schülertransport benötigten zweiten Bus anzuschaffen“, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf etwa 10.221 Euro.

Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW), bei der das Projekt angesiedelt ist, übernimmt 90 Projekt der Gesamtkosten und 10 Prozent – also 1022 Euro – werden von der Stadt Jena getragen.

Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützt die SKEW bereits seit 2015 ein Netzwerk aus inzwischen 170 formalisierten und nicht-formalisierten kommunalen Partnerschaften mit verschiedenen Vernetzungs-, Beratungs- und Förderangeboten. Die Stadt Jena ist seit Anfang des Krieges Teil des Netzwerkes.