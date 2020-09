Bus oder Bahn und erst mal gar kein Angebot fürs „Himmelreich“

Linie 15 bei ihrem baustellenbedingten Halt am Christlichen Gymnasium. Eine Idee für das Himmelreich heißt, den E-Bus bis nach Zwätzen weiterfahren zu lassen.

So schnell wie von den Zwätzener Bürgern erhofft wird es den Neustart des Buspendelverkehres nicht geben. Denn Busfahrten in das städtische Wohngebiet „Himmelreich“ sind aus Sicht von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) kein dringendes Anliegen. Statt des Pendelbusses soll die Straßenbahn schneller kommen. Ihr Bau soll in der Verwaltung statt einer „hohen Priorität“ die „oberste Priorität“ bekommen.