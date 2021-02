Busse und Bahnen bleiben Dienstag weitgehend im Depot

Auch am Dienstag bleiben die Busse der JES wegen des Schneechaos im Depot. Wenn es die Straßensituation zulässt, gibt es für wenige Hauptstrecken Notfahrpläne in Jena und im Saale-Holzland-Kreis. Foto: Angelika Munteanu

Eisenberg/Jena. Notfahrpläne für Hauptlinien im Saale-Holzland und in Jena je nach Wetterlage

Wie schon am Montag bleiben angesichts des Schneechaos die Busse der JES Verkehrsgesellschaft sowie die Busse und Straßenbahnen des Jenaer Nahverkehrs auch am Dienstag im Depot. Das hat der Geschäftsführer beider Verkehrsunternehmen Andreas Möller im Gespräch mit unserer Zeitung mitgeteilt. Schulbusverkehr muss nicht abgesichert werden, da laut Internetseite des Thüringer Bildungsministeriums auch die Schulen in Jena und im Saale-Holzland-Kreis "wetterbedingt geschlossen" bleiben. Je nach Wetterlage und Verkehrssituation soll es aber möglicherweise Notfahrpläne für die Großstadt und den Landkreis geben.