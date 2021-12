Camburg: Für die Impfung quer durchs Land gefahren

Zum ersten Mal war am Dienstag ein mobiles Impfteam nach Camburg gekommen. In der Turnhalle der Grundschule holten sich in fünf Stunden 119 Menschen eine Schutzimpfung gegen Covid-19. Zu ihnen gehörte auch Yvonne Seifert, deren Fragen Impfarzt Cornelius Golembiewski im Vorgespräch ausführlich und geduldig beantwortete.