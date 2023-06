Camburg: Hier lagert das Gedächtnis des Landkreises

Dirk Hagemeier (links) zeigte Landrat Andreas Heller (rechts) und dem Beigeordneten Johann Waschnewski (beide CDU) das Kreisarchiv des Saale-Holzland-Kreises in Camburg.

Camburg. Im Kreisarchiv in Camburg werden wichtige Unterlagen aus dem Saale-Holzland-Kreis aufbewahrt. Die Digitalisierung wird die Arbeit dort verändern.

Hier lagern Unterlagen der Kreisverwaltung des Saale-Holzland-Kreises, beispielsweise zu Bauvorhaben, aber auch Dokumente, die die Herzen von Heimatforschenden höher schlagen lassen: Fotos, Flyer, Plakate und Schriftstücke zu Festen und Ereignissen, die es seit den 1920er-Jahren in der Region gegeben hat. „Wir heben hier auf, was später einmal wichtig sein könnte“, sagt Dirk Hagemeier vom Kreisarchiv in Camburg.

In dem ehemaligen Schulgebäude sind zwei Kilometer laufende Akten untergebracht – Tendenz steigend. Weitere Unterlagen werden in Eisenberg aufbewahrt. Insgesamt vier Mitarbeitende sichten, bewerten und sichern die Unterlagen – oder sortieren sie aus, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Recherchen zu DDR-Unrecht

Neben Heimatforschenden sind es unter anderem Menschen, die zu DDR-Zeiten in Kinderheimen oder Jugendwerkhöfen untergebracht worden sind und nun rehabilitiert werden wollen, die das Kreisarchiv in Camburg aufsuchen.

Nicht nur deshalb ist das Kreisarchiv für Landrat Andreas Heller, der zusammen mit seinem Beigeordneten Johann Waschnewski (beide CDU) am Montag zu Besuch war, eine wichtige Einrichtung. „Jeder kann sich hier melden. Und nur wer die Geschichte kennt, kann die Zukunft gestalten“, so Heller.

Digitalisierung bringt auch mehr Datenmüll

Künftig wird es vor allem das Thema Digitalisierung sein, dass die Arbeit im Kreisarchiv prägend wird, so Dirk Hagemeier. Derzeit laufen in der Kreisverwaltung Testphasen zur Einführung der elektronischen Akte. Wie Johann Waschnewski sagte, wird dann spannend, welche Form der Aufbewahrung langlebiger und sinnvoller ist. Schließlich würde auf elektronischem Weg auch mehr Datenmüll anfallen – was wiederum die Arbeit für das Kreisarchiv erschwert.