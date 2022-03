Camburger Christen bitten gemeinsam um Frieden

Dornburg-Camburg. Gemeinsam für Frieden in der Ukraine wollen Katholiken und Protestanten in Camburg bitten. Die Kirchen weiten das monatliche Angebot.

„Die Ereignisse in der Ukraine, der eklatante Bruch des Völkerrechts durch Russland bestürzt uns alle sehr. In diesen Tagen ist es wichtig, zu wissen und darauf zu vertrauen, dass wir nicht allein sind“, sagt Christina Altmann, die Initiatorin der Sternsinger-Aktion in Dornburg-Camburg. Aus aktuellem Anlass weiten die Kirchen in Camburg das monatliche Angebot eines ökumenischen Friedensgebetes aus.

Ab 2. März wird an jedem Mittwoch um 17 Uhr die Kirche geöffnet, damit Menschen hier um Frieden bitten, ihren Ängsten und Wünschen Raum geben und eine Kerze für den Frieden anzünden können.

An diesem Mittwoch findet anschließend ein Gottesdienst statt, da der Aschermittwoch den Beginn der Fastenzeit markiert. Ab kommender Woche aber werde mittwochs ab 17.30 Uhr – also im Anschluss an die offene Gebetszeit – in der katholischen Kirche eine Friedensandacht stattfinden, die abwechselnd von der evangelischen und katholischen Gemeinde gestaltet wird.