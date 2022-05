Das Freibad mit seinen großen Liegewiesen ist in der Region ein Anziehungspunkt.

Camburger Freibad öffnet noch nicht am 21. Mai

Camburg. Das zuletzt angegebene Startdatum kann in Camburg nicht gehalten werden. Das ist der Grund.

Das Freibad in Camburg kann voraussichtlich nicht am Wochenende geöffnet werden. „Wir müssen noch die Wasserbeprobung abwarten“, sagt Bürgermeisterin Dorothea Storch auf Nachfrage. Diese ist standardmäßig Pflicht, bevor die ersten Gäste ins kühle Nass springen dürfen. Zuletzt mussten noch Bauarbeiten am Steg ausgeführt werden, die zu Verzögerungen und einem späteren Einlassen des Wassers führten.

Auf der Stadt-Website war am Dienstag noch der 21. Mai als Startdatum angeben, das werde nun korrigiert. „Wir bemühen uns, das Freibad vor Himmelfahrt (26. Mai) zu öffnen“, sagt die Bürgermeisterin. In der Saison ist der Badespaß von 10 bis 19 Uhr möglich, an heißen Tagen auch länger.