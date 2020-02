Die Turnhalle der Grundschule in Camburg.

Camburger Sportler wurden aus Turnhalle ausgesperrt

Für die Mitglieder der Camburger Vereine, die die Turnhalle der Staatlichen Grundschule „Im Saaletal“ in Camburg für ihre ehrenamtliche Vereinstätigkeit nutzen, herrscht seit Dienstagabend wieder Normalität. In einer E-Mail bekamen sie aus dem Eisenberger Landratsamt die Information, dass sie ab sofort wieder die Turnhalle nutzen können – zum ersten Mal im Jahr 2020.

Denn seit dem 20. Dezember war die Halle für die Vereine, die Fußball, Basketball, Tanzen und Fitness anbieten, nicht mehr zugänglich gewesen. Auslöser war ein defektes Schloss an einer Fluchttür gewesen. Die zuständige Reparaturfirma soll sofort vor Ort gewesen sein. Die erste Kostenschätzung belief sich auf 200 Euro. Bei dieser Summe blieb es aber nicht. Anfang des Jahres wurde der Schaden noch einmal begutachtet und ein höherer Reparaturaufwand festgestellt. Aus den anfänglichen Kosten von 200 Euro wurden jetzt 800 Euro.

Ein Schild wies auf „Sicherheitsgründe“ hin, die zur Sperrung der Turnhalle führten. Foto: Jens Henning

Am 17. Januar konnte der Auftrag zur Reparatur ausgelöst werden, da der Kostenvoranschlag vorlag. Vier Tage später teilte die Firma mit, dass die Reparatur wohl zwei Wochen dauern werde. Auf Grund der kurzen Zeitspanne von zwei Wochen wurde nach Rücksprache mit der Schulleitung entschieden, die Vereinsnutzung einzuschränken.

Vereine riefen um Hilfe

In dieser Zeit ging in unserer Redaktion ein Hilferuf von einem Mitglied eines betroffenen Vereins ein. Wir nahmen vorigen Dienstag Kontakt mit dem Landratsamt auf und stellten den Verantwortlichen in einer Mail die Fragen, die uns auch unser Leser gestellt hatte.

Keine zwei Stunden später erreichte unsere Redaktion bereits eine Antwort aus der Behörde in Eisenberg. Und die war für die Camburger Vereine erfreulich.

Die Hallennutzung wurde wieder freigegeben, wenn auch bis auf Weiteres nur über einen Nebeneingang. Die Reparatur des eigentliches Türschlosses wird noch einige Zeit dauern. Denn das Landratsamt hatte offenbar auch am Dienstag bei der Firma noch einmal nachgefragt, wie es um die Reparatur stehe. Es folgte die nächste Ernüchterung: Es gibt Lieferschwierigkeiten mit einem Teil. Die Lieferung könne noch bis zu acht Wochen dauern. Wir blätterten mal nach in unserem Kalender: Das wäre Ende März.

Landratsamt gibt sich bedeckt

Unbeantwortet blieb eine Frage, die auch bei unserem Leser ein Kopfschütteln auslöste. Warum durften in der gesamten Zeit die Schüler der Grundschule und des benachbarten Kindergartens die Turnhalle am Morgen und in den frühen Nachmittagsstunden nutzen? Waren es vielleicht Sicherheitsbedenken, die bei der Entscheidung, den Vereinen keinen Zutritt zu gewähren, eine Rolle gespielt haben?

Das Landratsamt informierte kurz und knapp: Sicherheitsprobleme liegen nicht vor. Warum die Grundschüler und Kindergartenkinder in dem Gebäude Sport treiben durften, dazu äußerte sich die Behörde auch im zweiten Versuch nicht.

Die Aussage, dass keine Sicherheitsprobleme existierten oder noch existieren, überrascht schon, hing doch bis gestern ein Zettel an einer Ausgangstür. Darauf stand, dass die Turnhalle aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt werden muss. Der Zettel war datiert mit dem 6. Januar 2020.

Ebenfalls keine Reaktion gab es seitens des Landratsamtes zum wichtigen Thema Fluchtwege, das unsere Redaktion auch in der Mail angefragt hatte.