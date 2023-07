Camping in Belarus statt Urlaub in Jena

Auch wenn die Jugendlichen abermals nicht Jena besuchen konnten: Der Verein „Hilfe für die Kinder in Tschernobyl" hat einen Campingurlaub für 15 Jungen und Mädchen in Belarus organisiert. Angeln gehört natürlich dazu.

Abermals konnten belarussische Kindergruppen auf Einladung des Vereins „Hilfe für die Kinder in Tschernobyl“ nicht nach Jena kommen. Der Verein improvisierte.

In diesem Jahr habe man schon eine Zusage für die erste Woche des geplanten Aufenthaltes im Landschulheim „Stern“ gehabt. Ein Verbot der belarussischen Regierung habe aber die Reise von Kindergruppen in die EU untersagt. So hat der Verein begonnen, eine Campingausrüstung zu erneuern. „In diesem Jahr haben wir fehlende Stücke ergänzt und zwei weitere Zelte gekauft. „Auch Angeln und ein zweiter Topf wurden beschafft“, sagt Herbert Bartsch für den Vorstand des Vereins. Schon wegen der Corona-Pandemie hätten die Kinder Jena in den vergangenen Jahren nicht besuchen können.

Jetzt können sich 15 Schülerinnen und Schüler der vom Jenaer Tschernobylverein betreuten Schule im Dorf Koselje in der Natur an einem See beim Zelten erholen. „Hier sollte unbedingt erwähnt werden, dass das Geld dafür konkret für diesen Zweck in vielen Einzelspenden an uns überwiesen wurde.“ Sportlehrer Kostja betreut die Kinder. Von ihm lernen sie das Leben im Wald, das Angeln und das Kochen auf offenem Feuer. „So wird erst einmal ein Plow im Kazan, dem gusseisernen Topf, bereitet. Das ist ein Reiseintopf mit viel Gemüse und Hühnchen“, sagt Bartsch.

Verein hilft seit 30 Jahren

Seit 30 Jahren kommen belarussische Kindergruppen auf Einladung des Jenaer Vereins nach Thüringen, um hier bei einem Erholungsaufenthalt das geschwächte Immunsystem zu stärken. Ihr zu Hause sind kleine Dörfer in der Umgebung der Kreisstadt Krasnapolle. Die Familien sind meist sehr arm, Selbstversorgung ist oft die Grundlage des Lebens. „Natürlich fahren die Kinder nie in den Urlaub und verlassen ihre, durch die Reaktorkatastrophe 1986 radioaktiv kontaminierte Umgebung nicht“, erklärt Herbert Bartsch.