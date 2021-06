Campus in Jena wird gemütlicher

Jena. Auch am Unisport-Zentrum in der Oberaue wurde gewerkelt

Bei einer Mitmachaktion auf dem Ernst-Abbe-Platz entstanden am Freitag Palettenbänke. Jura-Studentin Imke Görlach gehörte zu den Mitwirkenden. Mit der Aktion wollte die Universität einen Beitrag zur Wiederbelebung des Platzes als sozialen Treffpunkt leisten. Auch am Unisport-Zentrum in der Oberaue wurde gewerkelt.