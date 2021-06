Jenas Camsdorfer Ufer: Probleme nur verlagert

Jena. Jenaer Grünen-Fraktion lehnt Verkehrsversuch ab

Die Fraktion der Grünen steht dem Verkehrsversuch in der Camsdorfer Straße kritisch gegenüber, dies geht aus einer Mitteilung hervor. Auch unabhängig vom Verkehrsversuch sei das Areal weder für Fußgänger noch für Radfahrer ausreichend sicher gestaltet. Die zweispurige Befahrbarkeit der Camsdorfer Straße erschwere die Situation. Grundsätzlich unterstütze die Fraktion das Anliegen der Stadtverwaltung, die Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße/Camsdorfer Ufer zu entlasten. Allerdings verlagere der Verkehrsversuch die Probleme nur an andere Stellen. Alternativen müssten geprüft werden. Langfristig sollten in einer Studie die Verkehrsflüsse zwischen Wenigenjena und dem Stadtzentrum untersucht werden. Damit schließt sich die Fraktion einer Forderung des BUND Jena an. Eine Umleitung von Verkehr über die Camsdorfer Straße während der Baumaßnahmen zur Osttangente sollte vermieden werden, so die Bündnisgrünen.