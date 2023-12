Carl Zeiss Meditec AG aus Jena kündigt große Firmenübernahme an

Jena Die Jenaer Aktiengesellschaft investiert fast eine Milliarde Euro in den Kauf eines Unternehmens. Das sind die Pläne.

Die in Jena ansässige Carl Zeiss Meditec AG hat am Freitag die Übernahme eines Unternehmens aus den Niederlanden angekündigt. Demnach will sie das Dutch Ophthalmic Research Center in Zuidland kaufen.

Bislang gehörte das Unternehmen der Investmentgesellschaft Eurazeo SE in Paris. Das Dutch Ophthalmic Research Center sei ein führendes Unternehmen im Bereich der Netzhautchirurgie. Der erwartete Umsatz im Geschäftsjahr 2023 betrage knapp 200 Millionen Euro bei einem operativen Gewinn im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Mit der Akquisition erweitere und ergänze Carl Zeiss Meditec das breite Produktangebot im Bereich der Augenheilkunde für eine Vielzahl von Beschwerden und Erkrankungen des Auges: Dazu zählen Netzhauterkrankungen, Grauer Star, Grüner Star und refraktive Fehler, teilte das Unternehmen mit.

Investitionssumme beträgt fast eine Milliarde Euro

Die Akquisition soll im ersten Kalenderhalbjahr 2024 abgeschlossen werden. Carl Zeiss Meditec bezifferte die Transaktion auf einen Unternehmenswert von ungefähr 985 Millionen Euro. Der Kaufpreis werde zum größeren Teil aus der vorhandenen Nettoliquidität bezahlt. Zur Aufrechterhaltung der operativen Flexibilität plant das Unternehmen als Teil der Finanzierung die Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens von der Carl Zeiss AG in Höhe von 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren zu marktüblichen Konditionen.

Die Akquisition werde voraussichtlich im einstelligen Prozentbereich zum Gewinn pro Aktie der Carl Zeiss Meditec im ersten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss der Übernahme beitragen, kündigte die Gesellschaft in Jena an.

Aktienkurs nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen deutlich gestiegen

In dieser Woche hatte Carl Zeiss Meditec seine Jahreszahlen vorgelegt. Demnach überschritt die Gesellschaft die Marke von zwei Milliarden Euro beim Jahresumsatz. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel aber geringer als im Vorjahr aus. Dennoch stieg der Aktienkurs nach der Bekanntgabe deutlich an.

