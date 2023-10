Carsharing: Stadt reagiert auf Irritationen

Jena. Jena hat 37 neue Stellplätze an 17 Standorten eingerichtet.

Dass die Stadt öffentliche Stellplätze als Carsharing-Plätze nutzt, führt nach Angaben des Rathauses offenbar zu Irritationen bei Anwohnern.

Durch das Bundes-Carsharing-Gesetz und die Novellierung des Thüringer Straßengesetzes bestehe erst seit 2022 die Möglichkeit, für Carsharing-Stellplätze auch bislang öffentliche Stellplätze in Anspruch zu nehmen. Der Stadtrat habe sich in einer ganzen Reihe von Beschlüssen zum System des Carsharings bekannt. Die Stadt Jena unterstütze diese moderne Mobilitätsformen als Ergänzung des Umweltverbundes. In den vergangenen Wochen seien auf dieser Grundlage in Jena 37 neue Carsharing-Stellplätze an 17 Standorten eingerichtet worden. „Vier der Stellplätze sind oder werden mit Elektroladesäulen ausgestattet“, informiert die Verwaltung. Zuvor sei durch die Stadtverwaltung ein öffentliches Vergabeverfahren durchgeführt worden, in dessen Ergebnis mit der bereits in Jena ansässigen Carsharing-Firma „teilAuto“ entsprechende Sondernutzungsvereinbarungen für zunächst maximal acht Jahre abgeschlossen worden seien. Damit bleibe in Jena das bereits bestehende Modell des „stationsbezogenen Carsharings“ vorrangig.

Standorte

Am Volksbad, Busbahnhof: 4 Stellplätze, davon 2 E-Lade

Herderstraße/Lutherstraße: 2 Stellplätze

Tatzendpromenade: 2 Stellplätze

Hermann-Löns-Straße/Emma-Heintz-Straße: 2 Stellplätze

Talstraße/Jahnplatz: 2 Stellplätze

Sophienstr./Bibliotheksweg: 2 Stellplätze

Am Kieshügel/Munketal: 2 Stellplätze

Clara-Zetkin-Straße: 3 Stellplätze

Stoystraße/August-Bebel-Straße: 2 Stellplätze

Sophienstraße/St.-Jakob-Straße: 2 Stellplätze

Erich-Weinert-Straße: 2 Stellplätze

Wenigenjenaer Platz/Breite Straße: 2 Stellplätze

Am Volksbad, Busbahnhof.: 2 Stellplätze

Bahnhof Jena Paradies: 2 Stellplätze

Friedrich-Engels-Straße: 2 Stellplätze

W.-Seelenbinder-Straße/Stauffenbergstraße: 2 Stellplätze

Binswangerstraße: 2 Stellplätze, davon 2 E-Lade