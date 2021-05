CDA: Vergabe-Richtlinie in Jena schadet dem Mittelstand

Jena. Laut CDA werde es für kleine Unternehmen noch unattraktiver, sich an öffentlichen Ausschreibungen der Stadt Jena zu beteiligen.

Auch der Kreisverband der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) kritisiert die Vergaberichtlinie, über die am Mittwoch Jenas Stadtrat abstimmen soll. So werde es für kleine Unternehmen noch unattraktiver, sich an öffentlichen Ausschreibungen der Stadt zu beteiligen.

„Wäre es nicht angebracht, gerade jetzt die von Corona-Maßnahmen betroffenen mittelständischen Betriebe zu unterstützen?“, fragen Marcel Meding und Norbert Comouth für den CDA. Sie appellieren an die Stadträte, den gemeinsamen Antrag der Linken, Bündnisgrünen und SPD zu überdenken.

Man dürfe nicht mit gut gemeinten Beschlüssen den Mittelstand von öffentlichen Vergaben ausschließen und womöglich Arbeitsplätze vernichten. Auch die Kreishandwerkerschaft und der Kreisverband des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft lehnen die Vorlage ab.

Diverse Kriterien erfüllen

Nach dem Willen der drei Fraktionen soll der OB bei Vergaben unter anderem Kriterien wie Chancengleichheit von Frauen und Männern im Beruf und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen oder schwerbehinderten Menschen sowie ökologische Ziele umsetzen.

Zudem soll die Stadt von jener Option Gebrauch machen, die im Thüringer Vergabegesetz festgeschrieben ist: Aufträge nur dann zu vergeben, wenn Unternehmen ihren Arbeitnehmern mindestens einen den Vorgaben des Gesetzes entsprechendes Entgelt zahlen. Unter anderem geht es dabei um Kriterien wie den vergabespezifischen Mindestlohn von 11,42 Euro.