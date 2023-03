CDU fordert: Jenaer Nahverkehr soll an Aktionstagen wieder kostenfrei sein

Jena. Zu Aktionstagen wie dem „Samstag im Paradies“ waren der Nahverkehr und das Parken in Jena im vergangenen Jahr kostenfrei. Die CDU will das Angebot wiederbeleben.

Die Jenaer CDU-Fraktion will bei der nächsten Stadtratssitzung eine Fortsetzung des kostenfreien öffentlichen Nahverkehrs an Aktionstagen wie dem „Samstag im Paradies“ beantragen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt mehrere „Dein Samstag im Paradies“-Aktionstage der Initiative Innenstadt mit kostenfreiem öffentlichem Nahverkehr sowie Parken unterstützt.

Das Mobilitätsverhalten zu Gunsten des Umweltverbundes, die Erreichbarkeit der Innenstadt und die Stärkung des Einzelhandels können mit solchen Aktionstagen unterstützt werden, so die CDU. „Ein guter Samstag mit Programm, an dem eine Familie ohne Ticketlösen in Bus und Bahn steigen können, ist das beste Erlebnis für nachhaltige Mobilität und eine lebendige Stadt“, wird Stadtratsmitglied Bastian Stein zitiert.

Nicht umsonst würde bei Großevents wie Konzerten oder Sportveranstaltungen die Eintrittskarte mit einem ÖPNV-Ticket verbunden. Andere Städte, wie beispielsweise Tübingen, hätten bereits gute Erfahrungen mit kostenfreiem ÖPNV an ausgewählten Samstagen gemacht.

Ihren Vorschlag will die CDU mit Geldern finanzieren, die nach der Ablehnung der „Stadtraumkampagne“ zur Verfügung stünden. So ließen sich sieben bis acht Samstage mit kostenfreiem Nahverkehr finanzieren. „Ich glaube, die Verwendung kann jetzt Sinn machen. Ein schöner Tag mit freiem Nahverkehr bewegt Menschen auch eher, als ein empfundenes öffentliches Anprangern von Pkw-Nutzern in einer Kampagne“, so Stein.

