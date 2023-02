CDU freut sich: Jena vermeidet die Erfurter Fehler

Jena. Plakatierung mit autofeindlichen Motiven in Jena abgewendet

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Guntram Wothly, begrüßt die jüngste Entscheidung des Stadtrates zur Stadtraumkampagne als Votum für zielgenaue Klimaschutzmaßnahmen mit Augenmaß. Auf Drängen seiner Fraktion sei am Mittwoch eine 50.000 Euro teure Kampagne mehrheitlich abgelehnt worden, die die stadtweite Plakatierung mit autofeindlichen Motiven vorgesehen hätte. So sollten Autofahrer aufmerksam gemacht werden, wie klimaschädlich der eigene Pkw sei. „Damit haben wir vermieden, dass wir in Jena die gleichen Fehler wie in Erfurt machen“, sagte Wothly mit Blick auf eine ähnliche Kampagne in der Landeshauptstadt, die es bis ins Schwarzbuch der Steuerzahler geschafft habe. Wer an einer Verkehrswende interessiert sei, kümmere sich um den Bau sicherer Rad- und Fußwege, um die Beschaffung von Straßenbahnen und um attraktive Busverbindungen.