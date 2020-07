Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU: „Jena hat ein Problem mit Extremismus“

Die CDU verurteilt den jüngsten Angriff auf einen 52-jährigen Angehörigen einer Jenaer Burschenschaft scharf. Dass ein Gast unserer toleranten und bunten Stadt wegen seiner Weltanschauung ins Krankenhaus geprügelt wird, sei unerträglich, sagt der Parteivorsitzende Guntram Wothly.

Die CDU sieht in dem Vorfall sich „eine traurige Serie von Übergriffen.“ Jena habe hier ein massives Problem, klagt Wothly. Verbindungsstudenten würden demnach immer häufiger Ziel von Übergriffen. „Ihre Häuser werden beschmiert, ihre Mitglieder öffentlich beleidigt und diskriminiert oder erfahren körperliche Gewalt.“

Nach der Sommerpause will die CDU Jena eine aufgrund der Corona-Pandemie verschobene Stadtratsdebatte zu diesem Thema wieder aufnehmen. „Studentische Verbindungen und ihre Traditionen gehören zum historischen Erbe unserer Stadt“, so die CDU. Man müsse ihre Ideale nicht teilen, aber Versammlungs- und Meinungsfreiheit, sowie das Recht auf körperliche Unversehrtheit, gelte auch für sie. „Gewalt und Extremismus, egal von welcher Seite sie ausgehen, haben in unserer Stadt keinen Platz. Dieses Bekenntnis sollte alle demokratischen Kräfte in unserer Stadt einen“, appelliert Wothly.