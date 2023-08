CDU sieht Erneuerung der Jenaer Straßenbahn als Quantensprung

Von der Tram in den Schienenersatzverkehr umgestiegen wird an der Haltestelle Paradiesbahnhof West.

Jena. Partei weist Kritik der Landtagsabgeordneten Bergner zurück. Ohne Erneuerung Stilllegung des Bahnverkehrs in der Jenaer Nordstadt

Die CDU bekennt sich zum großangelegten Umbau des Straßenbahnsystems in Jena und reagiert damit auf die Kritik, die die Landtagsabgeordnete Ute Bergner Ende Juli losgetreten hat. Gerade für Jena mit seiner Tallage und begrenztem Platzangebot sei eine leistungsfähige Straßenbahn als Rückgrat des ÖPNV unverzichtbar. Die Dimensionierung von Netz und Bahnen sei allerdings auf die schlechten Wachstumsperspektiven der Stadt in den 1990er Jahren abgestimmt gewesen, die sich glücklicherweise nicht bewahrheitet hätten, heißt es aus der Fraktion.

„Die Erneuerung des Fuhrparks kommt einem Quantensprung gleich und sichert ein innovatives, einer Großstadt gerecht werdendes Straßenbahnsystem für die nächsten 30 Jahre“, sagt Fraktionschef Guntram Wothly.

Die CDU bestreitet nicht, dass die Erneuerung der Straßenbahn in Jena von allen Beteiligten eine große Kraftanstrengung erfordere. Auch sei die derzeitige Vielzahl der Baustellen und Verkehrseinschränkungen für Fahrgäste eine Herausforderung. Diese seien aber zwingend notwendig, da Haltestellen verlängert, Kurvenradien angepasst, Oberleitungen ertüchtigt und Betriebshöfe umgebaut werden müssen. Viele dieser Maßnahmen seien auch unabhängig von der Umrüstung auf die neuen Fahrzeuge fällig gewesen, erklärt Wothly nach Rücksprache mit den Verkehrsbetrieben. Ohne die Anpassung hätte zum Beispiel in der Nordstadt eine Stilllegung des Bahnverkehrs in den nächsten Jahren gedroht.

Die Finanzierung stelle einen Kraftakt dar. Die Kosten für die neuen Bahnen in Höhe von 120 Millionen Euro können allerdings etwa zur Hälfte aus Fördermitteln des Landes und der EU gedeckt werden. Auch für die begleitenden Baumaßnahmen (etwa 33 Millionen Euro) werden Zuschüsse beantragt, wenngleich die Entscheidungen über die Förderkulisse noch ausstehe.