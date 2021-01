CDU und FDP bezeichnen Demo gegen Haushaltssicherungskonzept in Jena als übergriffig

Etwa 80 Teilnehmer zählte die Kundgebung in der Schillbachstraße in Jena. Sie wird weiterhin kontrovers diskutiert.

Mit der Kundgebung gegen das Haushaltssicherungskonzept im Landgrafenviertel in Jena ist nach Ansicht von CDU und FDP eine Grenze überschritten worden. Wenn man vor der Haustür von Mitbürgern demonstriere, ordne man ihnen rhetorisch die Rolle des Sündenbocks für die schwierige Haushaltssituation zu.

„Das ist nicht nur falsch, sondern auch übergriffig und verletzt die Regeln eines respektvollen Umgangs miteinander“, sagt CDU-Fraktionschef Guntram Wothly. Dass dem Stadtrat und der Stadtspitze die demokratische Legitimation abgesprochen werde, zeuge eher von Mangel an Demokratieverständnis als vom Wunsch, Jena für alle Bürger lebenswert zu gestalten, sagt FDP-Fraktionschef Alexis Taeger.

Angesichts der „klassenkämpferischen Phantasien“ betonen beide den Schutz des Eigentums als zentrale Aufgabe des Staates. „Das auf der Demo verteilte Schreiben an die Anwohner zusammen mit der Präsenz, musste man schon als Versuch einer Nötigung verstehen.“ Die Anwohner sollten keine Angst vor solchen Aktionen haben. Das stünde einer bunten und weltoffenen Stadt nicht gut zu Gesicht.

Der Ort wurde bewusst gewählt, um Besserverdienende in die Verantwortung zu nehmen

In der Schillbachstraße fand am Samstagnachmittag eine Kundgebung des Bündnisses „Kürzungen stoppen“ statt. Der Protest richtet sich gegen die im Haushaltssicherungskonzept geplanten Kürzungen. Der Ort war bewusst ausgewählt worden, will man doch Besserverdienende in die Verantwortung nehmen.

So heißt es in dem verteilten Schreiben unter anderem: „Wir fordern Sie deswegen dazu auf, dass sie mit der Stadtverwaltung Kontakt aufnehmen und anbieten, durch einmalige Zahlungen die prognostizierten Einnahmeausfälle zu kompensieren, dass Sie sich gegenüber dem Gesetzgeber für eine Umverteilung von Reichtum durch entsprechende Besteuerung einsetzen und dass sie die Arbeit von gemeinnützigen und/oder unabhängigen Organisationen und Initiativen durch bedingungslose Spenden unterstützen“.