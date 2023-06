CDU will Hospizarbeit in Jena stärken

Jena. Jenas CDU hat im Stadtrat einen Antrag gestellt, der vorsieht die Trauerarbeit zu unterstützen.

Jenas CDU will die Hospizarbeit stärken: Ein Antrag im Stadtrat sieht vor, dass die Stadt die professionelle Trauerarbeit bis zu zwei Jahren finanziell unterstützen soll.

Wie Stadtrat Bastian Stein gemäß einer Pressemitteilung betont, habe die Koordination der Trauerarbeit bisher nicht gefördert werden können. Ein entsprechender Antrag auf Projektförderung durch die Hospiz Jena gGmbH sei abgelehnt worden. Um diese Lücke zu füllen, seien in den vergangenen beiden Jahren mehr als zwanzig ehrenamtliche Mitarbeiter in der Trauerarbeit ausgebildet worden. Die umfangreiche Koordination der Trauerarbeit zwischen der Palliativstation an der Uniklinik, dem ambulanten Palliativteam und dem palliativmedizinischen Dienst, dem Förderverein Hospiz Jena, dem Netzwerk Palliative Geriatrie und den Mitarbeitern sei allein durch ehrenamtliches Engagement nicht mehr zu leisten, glaubt Stein. „Es ist ein moralisches Gebot, austherapierten Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt ein Leben in Würde und mit bestmöglicher Versorgung zu ermöglichen“, betont auch der CDU-Politiker Stephan Wydra.

Die Palliativabteilung des Uniklinikums könne eine umfassende Trauerarbeit jedoch nicht leisten und sei auf starke Partner angewiesen, die die Betreuung der Menschen übernehmen. Er erinnerte daran, dass die dünne Hospizlandschaft in Thüringen dem demografischen Wandel bislang nicht Rechnung trage. „Es geht also darum, die Kapazitäten der Trauerarbeit ganz generell zu erhöhen und ihren Trägern eine auskömmliche Finanzierung bereit zu stellen. Eine professionelle Versorgung gehört zu einem Medizinstandort wie Jena einfach dazu.

