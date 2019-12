Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chefs mit Sinn fürs Gemeinwohl

Viel ist im zu Ende gehenden Jahr über das Ehrenamt und seine Bedeutung für die Gesellschaft geschrieben und gesprochen worden. Kein Wunder, dass dies auch deutlich zur Sprache kam beim Besuch des Jenaer Oberbürgermeisters zu Heiligabend bei den Feuerwehrleuten. Dabei wurde auch ein Aspekt beleuchtet, der nicht so häufig ins Blickfeld gerät: Wenn nämlich die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren abends oder nachts zu Einsätzen gerufen werden, dann müssen sei auf das Verständnis ihrer Familien bauen, wenn aber tagsüber Einsätze anstehen, dann funktioniert das nur, wenn auch die Arbeitgeber der Feuerwehrleute mitspielen. Für deren Freistellung erhalten sie zwar eine Entschädigung, aber eine wirtschaftliche Einbuße bleibt dennoch. Beispiel Autowerkstatt: Ein Kunde möchte sein Autos, dessen Reparatur ihm für Nachmittag versprochen wurde, dann auch haben und zeigt vielleicht nicht so viel Verständnis, dass er ohne Auto wieder abziehen muss. Insofern muss man das Dankeschön an alle Frauen und Männer der Feuerwehr wirklich auch auf alle Firmenchefs mit Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft erweitern.