Christine Westermann zu Gast beim Jenaer Lesefrühling

Jena. Bis Ende April werden im Volksbad verschiedene Autoren und Autorinnen zu Gast sein, unter anderem Daniel Glattauer.

Die preisgekrönte Journalistin und Bestsellerautorin Christine Westermann ist am Samstag, 15. April, zu Gast in der Ernst-Abbe-Bücherei. Dort wird sie aus ihrem Buch „Die Familien der anderen: Mein Leben in Büchern“ vorlesen und aus ihrem Leben erzählen. „Elegant, ehrlich und mit wunderbarer Selbstironie begibt sich Christine Westermann auf eine fesselnde Zeitreise in ihre eigene, von Brüchen gezeichnete Familiengeschichte“, teilten die Veranstalter mit.

Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr im Volksbad und ist Teil des zweiten Jenaer Lesefrühlings. Bis Ende April werden hier verschiedene Autoren und Autorinnen zu Gast sein, unter anderem auch Daniel Glattauer, der am 27. April aus seinem Buch „Die spürst du nicht“ vorlesen wird. Tickets sind bei der Jenaer Touristinformation sowie online erhältlich. Weitere Informationen und das Programm zum Lesefrühling gibt es auf der Internetseite der Ernst-Abbe-Bücherei.