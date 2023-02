Christoph 70 aus Schöngleina war als Geburtshelfer im Einsatz

Christoph 70: Der Rettungshubschrauber des ADAC Eurocopter EC 135 P2 mit dem Kennzeichen D-HPMM ist in Schöngleina stationiert.

Jena. Dem Rettungshubschrauber aus Schöngleina steht der 30.000. Flug bevor.

Der am Flugplatz Schöngleina bei Jena stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 70“ verzeichnet ein konstant hohes Einsatzaufkommen. Wie aus der Einsatzstatistik der gemeinnützigen ADAC Luftrettung hervorgeht, hob der Helikopter im vergangenen Jahr zu 1190 Einsätzen ab. Das sind fünf Einsätze weniger als im Jahr 2021.

Von den 1190 Einsätzen waren Verletzungen, beispielsweise nach Unfällen, mit 31 Prozent der häufigste Einsatzgrund, dicht gefolgt von Notfällen des Herz-Kreislaufsystems mit 29 Prozent. Bei 18 Prozent handelte es sich um neurologische Notfälle. Weitere Gründe waren Probleme bei der Atmung (acht Prozent) und internistische Erkrankungen (fünf Prozent). Der Rest verteilt sich auf verschiedene Einsätze wie psychiatrische oder geburtshilfliche Notfälle (neun Prozent).

Einsatzradius umfasst ganz Ostthüringen und reicht in andere Bundesländer

Die meisten Einsätze verzeichnet der Helikopter in Thüringen selbst (1046). Weitere Einsatzgebiete waren Sachsen-Anhalt (110), Sachsen (18) und Bayern (16). Der Einsatzradius beträgt 70 Kilometer – Ziele in dieser Entfernung sind in 20 Minuten zu erreichen.

„Christoph 70“ wird seit Januar 1998 von der ADAC Luftrettung betrieben. Ein Stationsteam besteht aus drei Piloten, fünf Notfallsanitätern und 15 Notärzten. Dieses Jahr wird „Christoph 70“ seinen 30.000. Einsatz fliegen. In Thüringen sind noch drei Rettungshubschrauber der DRF in Bad Berka, Suhl und Nordhausen stationiert.

Bundesweit einen Einsatzrekord erzielt

Deutschlandweit verbucht die ADAC Luftrettung so viele Einsätze wie noch nie. Mit 55.675 Alarmierungen verzeichneten die ADAC Rettungshubschrauber ein Plus von fast sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Pro Tag hoben die fliegenden Gelben Engel damit im Durchschnitt zu 153 Notfällen ab. Die ADAC Luftrettung betreibt 37 Stationen. Für Spezialeinsätze sind sechs Stationen mit einer Rettungswinde und sechs mit Nachtflugsystemen ausgestattet.

