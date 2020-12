Christvesper in Dorndorf fällt nun doch aus

Der Gemeindekirchenrat von Dorndorf-Steudnitz hat mehrheitlich beschlossen, die Christvesper die an Heiligabend, 18 Uhr in Dorndorf, und den Gottesdienst, der am 2. Weihnachtsfeiertag, 10 Uhr, geplant waren, ausfallen zu lassen. Die Verantwortlichen bitten alle Gemeindeglieder um Verständnis.

Die weihnachtlich geschmückte St.-Peters-Kirche in Dorndorf ist aber ganztägig an den Feiertagen für die persönliche Andacht oder ein stilles Gebet geöffnet. Dort brennt auch das Friedenslicht aus Bethlehem und es stehen Teelichter zum Mitnehmen bereit.

Der Gemeindekirchenrat wünscht allen Dorndorfern und Steudnitzern ein gesegnetes Weihnachtsfest und freut sich auf gemeinsame Gottesdienste, sobald es die Umstände wieder erlauben.