City-Talk: Jenas soll für den Einzelhandel attraktiver werden

Jena. Wie kann Jenas für den Einzelhandel attraktiver werden? Beim City-Talk kamen innovative Ideen zustande.

Wie kann Jenas Innenstadt attraktiver werden? Das war das zentrale Thema des Stadttisch-Talks im Gasthaus „Zur Noll“. Deutlich wurde, dass verkaufsoffene Sonntage auch kein Allheilmittel mehr sind. Die Stadt benötigt auch innovative Konzepte, sagt der Inhaber des Modeladens „Del.Corazón“, Swen Gottschalk.

Gemeinsam mit der City-Managerin Kathi Cornelia Fischer-Haasis und Gottschalk diskutierte der Leiter der Lokalredaktion Jena, Thorsten Büker, über den Strukturwandel im Einzelhandel. Grundlage dafür war die Online-Umfrage der Stadt über das Einkaufsverhalten. Dieses sei abhängig von der Attraktivität der Stadt. Um gerne einkaufen zu gehen, müsse man sich in der Stadt auch wohlfühlen. Und daran hapere es in Jena

Verkaufsoffene Sonntage sind wenig rentabel

Zwischenzeitlich wurde es bei dem Stadttisch-Talk ziemlich laut: „Hier in Jena, da fahren die Fahrradfahrer wie noch was. Die klingeln noch nicht mal. Das versaut die gesamte Stimmung in der Stadt“, ärgert sich ein Mann. Als Wohlfühl-Störenfriede wurden nicht nur die , so der Vorwurf, rücksichtslosen Fahrradfahrer ausfindig gemacht. Die gäbe es ja vor allem wegen der fehlenden Radwege, wie Kathleen Lützkendorf, Ortsteilbürgermeisterin Jena-Zentrum, betont. Viel mehr – und da war man sich größtenteils einig – bräuchte es mehr individuelle Geschäfte. Die Präsenz dieser inhabergeführten Geschäfte vermisse man. Am vergangenen verkaufsoffenen Sonntag seien viele der kleineren Geschäfte gar nicht geöffnet gewesen.

Kein Wunder, so Fischer-Haasis. Viele kleinere Geschäfte litten vor allem nach Corona unter Personalnot, zudem käme fehlender Umsatz durch mangelnde Kundschaft. Daran seien laut Swen Gottschalk vor allem die Laufwege schuld. Viele der Läden seien so weit entfernt, dass sie von der Laufkundschaft nichts mitbekämen. Vielleicht, so Fischer-Haasis, müsse man das Konzept des verkaufsoffenen Sonntags komplett überdenken und sich auf die Vorweihnachtszeit konzentrieren.

Kostenloser ÖPNV und Einkaufslieferservice

Thorsten Büker, Sven Gottschalk und Kathi Cornelia Fischer-Haasis (von links nach rechts) diskutieren über die Attraktivität Jenas Foto: Elena Vogel

Die (Un-)Erreichbarkeit der kleineren Läden war ein Thema, das noch lange nachklang. Eigentlich wolle man ja zu den Geschäften fahren aber mit dem Fahrrad ließen sich so schlecht die Tüten transportieren und zu Fuß dauere es lange, um die einzelnen Läden abzuklappern, sagt Holger Herrmann. Und mit Bus und Bahn sei es vor allem für die ältere Kundschaft schwierig: Busse und Bahnen seien häufig überfüllt und mit schwerem Gepäck auch keine Alternative zum Auto. Daran könne auch ein kostenloses ÖPNV-Angebot nichts ändern. Zumindest soll es nach Angaben der Vorsitzenden der Initiative Innenstadt, Michaela Jahn-Neubert, mehr Samstage geben, an denen der ÖPNV kostenlos wäre.

Vielleicht müsse man das Produkt zum Kunden bringen – und nicht umgekehrt, sagt Gottschalk. Gäbe es Liefermöglichkeiten nach dem Einkauf, würde das schon viele Menschen entlasten.

Mit einem kostenlosen ÖPNV würde man die Kundschaft locken und mit einem Lieferdienst auch zum Kauf anregen. Eine Idee, an der unbedingt weiter gearbeitet werden müsse.