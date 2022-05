Composer in Residence im Einklang mit der Jenaer Philharmonie

Jena. Uraufführung von Andrea Lorenzo Scartazzinis „Einklang“ im Volkshaus Jena. Wie sich der Komponist zu Gustav Mahlers Ausbrüchen positioniert

Eine Uraufführung steht am Donnerstag, 19. Mai, auf dem Programm der Jenaer Philharmonie: Im Rahmen des Mahler-Scartazzini-Zyklus erklingt neben Gustav Mahlers 5. Sinfonie der „Einklang“ für Orchester von Andrea Lorenzo Scartazzini. Er ist zur Zeit als Composer in Residence in Jena.

Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Simon Gaudenz spielt die Jenaer Philharmonie an diesem Abend zunächst Scartazzinis „Incantesimo“ in der Fassung für Orchester. Die Vertonung des „Abendständchens“ von Eichendorff wurde Ende April uraufgeführt. Nach den entrückten Klängen „Incantesimos“ erlebt das Publikum die Uraufführung des neuesten Orchesterwerks Scartazzinis in Verbindung mit Mahlers 5. Sinfonie: „Einklang“ spielt auf das Gefühl an, „im Einklang zu sein“. Einklang kann aber auch harmonisch verstanden werden, als Reduktion auf wenige wesentliche Klänge. „Einklang“ ist als Gegenpol zu Mahlers turbulenten Ausbrüchen in der 5. Sinfonie gedacht, die im Anschluss erklingt.

Konzert: Donnerstag, 19. Mai, 20 Uhr Volkshaus