Cooler Job: Für die Natur im Saale-Holzland einsetzen

Jena. Ökologisches Jahr beim Nabu im Saale-Holzland absolvieren

Ein Jahr aktiv für Natur und Umwelt unterwegs sein können junge Leute beim Nabu Thüringen in der Landesgeschäftsstelle in Jena-Leutra.

„Wir bieten auch in diesem Jahr jungen Leuten die Möglichkeit, sich im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) für den Naturschutz einzusetzen“, sagte Jürgen Ehrhardt,verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Dabei könnten die Teilnehmer „Mit Herz, Kopf und Hand die Natur erleben“ und erste Berufserfahrungen im Natur- und Umweltschutz sammeln.

Das Angebot richtet sich an alle, die zwischen 16 und 27 Jahren alt sind, die Schule oder eine Ausbildung abgeschlossen und an noch keinem anderen Jugendfreiwilligendienst teilgenommen haben. „Die Freiwilligen erhalten Einblicke in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und unterstützen die Medienarbeit, kommen mit ehrenamtlichen Naturschützern aus ganz Thüringen in Kontakt und können die Kollegen bei der Projektarbeit draußen begleiten. Auch besteht die Möglichkeit, an verschiedenen Naturschutzveranstaltungen teilzunehmen“, erklärt Hans Schönewolf.

Abgerundet wird das Freiwillige Ökologische Jahr durch spannende Seminare, unter anderem zu den Themen Nachhaltigkeit und Erlebnispädagogik.

Interessierte wenden sich bitte unter der Telefonnummer 03641 605 704 oder per Mail an LGS@NABU-Thueringen.de an Hans Schönewolf.