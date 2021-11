Corona: 14 Menschen werden stationär behandelt im Saale-Holzland

Eisenberg. Inzidenzwert im Saale-Holzland sinkt wieder leicht

Im Saale-Holzland-Kreis sind am Sonntag 16 neue Corona-Fälle gemeldet worden, damit sinkt der Inzidenzwert leicht auf 346,6. Neue Infektionen traten in zwei Kindertagesstätten und einer Pflegeeinrichtung auf, teilt das Landratsamt am Montag mit. Derzeit würden 14 infizierte Einwohner aus dem Kreis stationär behandelt; eine Person liege auf einer Intensivstation. Ein Corona-Infizierter starb zudem, sodass seit Pandemiebeginn 141 im Zusammenhang mit dem Virus ihr Leben verloren haben. Nachweislich infiziert haben sich seit Frühjahr 2020 insgesamt 5669 Kreisbewohner.