Jena In einer Jenaer Senioreneinrichtung haben sich zwölf Mitarbeiter und zwei Bewohner mit Covid-19 angesteckt.

Corona-Ausbruch in einem Jenaer Pflegeheim

21 neue Corona-Infektionen wurden dem Fachdienst Gesundheit am Dienstag bis 24 Uhr gemeldet. Nach Angaben des Rathauses sind allein 14 Fälle auf Tests in einer Senioreneinrichtung zurückzuführen.

Hier hätten sich zwölf Mitarbeiter und zwei Bewohner angesteckt. Die weiteren Fälle traten in einem familiären Umfeld auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei knapp 80.

Aktuell gibt es 255 aktive Fälle, davon wurden 21 in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. 13 Personen werden stationär behandelt, zwei davon mit schweren Verläufen.

86 Personen haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit Corona infiziert, was einen Inzidenzwert von 79,5 ergibt. Insgesamt haben sich seit dem 14. März 2020 2871 Menschen mit dem Virus infiziert.

58 Menschen sind insgesamt an oder mit Corona verstorben. 2558 Personen sind in Jena bereits genesen. 676 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.