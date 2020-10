Corona-Ausbruch in Jenaer Studentenwohnheim

Sechs neue Corona-Fälle sind auf ein Studentenwohnheim in Jena zurückzuführen. Wie die Stadt am Dienstagmorgen mitteilt, wurden insgesamt zwölf Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt Stand Dienstagmorgen bei 61 (Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen), also weiterhin über 50. Irritierend ist dabei die vom Land gemeldete Inzidenz von 45,8, die von der Stadtverwaltung Jena als falsch zurückgewiesen wird. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Zu den Neuinfizierten zählen neben den Studenten noch eine Person mittleren Alters, die sich offenbar im griechischen Restaurant angesteckt hat, nachdem es bei einer Familienfeier einen Corona-Ausbruch gab. Die Person habe leichte Symptome. Außerdem ist eine andere Person mittleren Alters eine Kontaktperson zu einem bekannten Fall. Ein weiterer Jenaer kehrte infiziert von einer Reise innerhalb Deutschlands zurück und wies leichte Symptome auf. Die Infektionsursache von drei anderen Personen würden derzeit ermittelt.

Zwei Corona-Infizierte müssen sich in stationäre Behandlung begeben. Da acht Personen als genesen eingestuft werden, liegt der Inzidenzwert bei 61. Die Berechnung des Landes, die am Dienstagmorgen diese Zahl mit unter 50 angibt, irritiert. Wie der Jenaer Pressesprecher Kristian Philler sagt, wisse die Stadt nicht, wie das Land diese Zahl ermittelt hat. In Jena allerdings würde die Statistikstelle mit den aktuellen Fällen arbeiten, um die Inzidenz von Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu errechnen. „Das kann auch jeder selbst zusammenzählen“, sagt er. Die Formel: Erkrankte dividiert durch die Zahl der Einwohnenden und mit 100.000 multipliziert.

Auch die Zahl der Patienten, die stationär behandelt werden, unterscheiden sich. Philler sagt, dass das Land offenbar die Daten des Universitätsklinikums nutzt, die insgesamt alle Corona-Patienten enthalten, die in Jena behandelt werden. „Darunter können auch Menschen aus Apolda oder Greiz sein“, sagt er. Die Stadt gebe indes nur die in Jena wohnenden Personen an, die im Klinikum liegen.

Die Änderung der Allgemeinverfügung, die am Dienstag in Kraft trat, bleibt bestehen. Sie löst sich erst auf, wenn der Inzidenzwert sieben Tage unter 50 bleibt. Seit Dienstag sind unter anderem private Zusammenkünfte in Räumen auf zwei Haushalte mit maximal 10 Personen zu begrenzen.

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass die aktuellen Zahlen künftig immer erst am Folgemorgen gemeldet werden, da sie dadurch aktueller sind.

Die Statistik vom Dienstag, 27. Oktober 2020:

• Anzahl aktiver Fälle: 81

• davon in den letzten 24 Stunden: 12

• davon stationär: 8

• schwere Verläufe: 1

• Infizierungen der letzten sieben Tage: 66

• Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 61

• Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 339

• Gestorbene insgesamt: 4

• Genesene insgesamt: 254

• davon in den letzten 24 Stunden: 8