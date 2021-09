Corona-Belastungswert kritisch: Jena ist gewappnet

Ein Fachpfleger spricht mit einem Patienten. Der Belastungswert beschreibt den prozentualen Anteil intensivmedizinisch behandelter Corona-Fälle an der Gesamtzahl der betreibbaren Intensivbetten in ganz Thüringen.

Jena. Bleibt der Corona-Belastungswert drei Tage lang bei 3 Prozent, erstellt Jena eine neue Allgemeinverfügung.

Der Belastungswert ist auf 3 Prozent gestiegen. Sollte dieser Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei 3 Prozent oder darüber liegen, würde nach Angaben des Rathauses für Jena die Warnstufe 1 in Kraft treten. In diesem Fall würde eine Allgemeinverfügung der Stadt weitere Schutzmaßnahmen regeln.

Der Belastungswert beschreibt den prozentualen Anteil intensivmedizinisch behandelter Corona-Fälle an der Gesamtzahl der betreibbaren Intensivbetten in ganz Thüringen. Die Stadt hat dem Robert-Koch-Institut am Dienstag drei Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz ist damit leicht rückläufig und liegt aktuell bei 48,8.

Anzahl aktiver Fälle: 148

davon in den vergangenen 24 Stunden: 3

stationäre Fälle: 2

davon schwere Verläufe: 0

Hospitalisierungsinzidenz: 0,9

prozentuale ITS-Belegung (thüringenweit): 3 Prozent

Sieben-Tage-Inzidenz: 48,8 (Dienstag: 55,1; Montag: 57,8)

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 4579

Verstorbene insgesamt: 84

