Corona: Ein neuer Infektionsfall in Jena

In Jena ist am Mittwoch, 6. Mai, eine weitere Infektion mit dem Covid19-Virus gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der Corona-Fälle in Jena auf 159, eine Person befindet sich in stationärer Behandlung auf der Intensivstation. Insgesamt gab es drei Todesfälle. 149 Personen sind genesen, 6 Fälle aktiv.