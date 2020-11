Corona-Fall in Jenaer Rautalschule

Die Schüler der Klasse 2a der Jenaer Rautalschule müssen sich in Quarantäne begeben. Grund dafür ist ein positiver Corona-Fall eines Schülers, teilt die Jenaer Stadtverwaltung am Samstagabend mit. Am Samstag habe der Fachdienst Gesundheit weder die Schulleitung noch andere Mitarbeiter der Schule erreichen können, weshalb über die Medien über die Quarantäne informiert werden muss.

„Mit der Veröffentlichung des Falls hoffen wir, dass wir über das Wochenende die betroffenen Eltern noch erreichen können, so dass am Montag keine Kinder der Klasse 2a in die Schule kommen“, sagt Dr. Enikö Ban, Leiterin des Fachdienst Gesundheit. Es sei derzeit wichtig, dass Schulen und Kindergärten eine Wochenend-Erreichbarkeit ermöglichen. Nur so könnten wichtige Informationen schnell an Eltern und Kinder weitergegeben werden.