Corona: Impfen ohne Sprachbarriere in Jena

Ohne Anmeldung können sich Frauen am 3. September in Jena impfen lassen.

Jena. Jena meldet neun Neu-Infektionen

Ein Impfangebot für Frauen gibt es am Freitag, 3. September, in der Impfstelle Lobeda, Ziegesarstraße 19, statt. Von 14.30 bis 20 Uhr werden nur Frauen vor Ort sein. Zusätzlich werden auch Sprachmittlerinnen für Arabisch und Persisch eingesetzt. Nach Angaben der Stadt wird Biontech geimpft. Es ist kein Termin notwendig. Am Sonntag gibt es in beiden Impfstellen (Ziegesarstraße 19 und Volksbad) Sonderimpfaktionen mit Biontech, Johnson & Johnson sowie Moderna in der Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr. Auch hier ist kein Termin notwendig. Die Aktionen werden von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen in Zusammenarbeit mit der Stadt Jena angeboten.

Der Fachdienst Gesundheit hat am Mittwoch dem Robert-Koch-Institut neun neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 53. Nach Angaben der Stadt gilt für Jena laut Frühwarnsystem die Basisstufe.