Corona-Impfung in Jena ohne Anmeldung

Jena. Man möchte damit Impfmüdigkeit entgegenwirken

Um der wachsenden Impfmüdigkeit entgegenzuwirken, startet das Impfstellen-Team Jena 2 am Mittwoch, Donnerstag und Freitag (4. bis 6. August) eine Sonderimpfaktion in der Impfstelle im Volksbad. Zwischen 16 und 18 Uhr gibt es 30 Termine beziehungsweise Impfungen ohne Voranmeldung. Geimpft wird Johnson & Johnson (ab 18 Jahre), verfügbar ist auch Biontech als Ersatz (ab 12 Jahre, Zweittermin wird vor Ort vergeben). Wenn die Resonanz positiv ist, will man die Sonderaktion die nächsten Wochen durchgehend anbieten.