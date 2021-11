Jena. Jenaer Ärzte impfen diesen Mittwoch, Samstag und Sonntag mit Biontech

Die beiden Ärzte Joachim Zink und Cornelius Golembiewski werden diese Woche kurzfristig zusätzliche Impfangebote ohne Termin bereitstellen. In den Räumlichkeiten der Orthopädischen Praxis von Joachim Zink in der Nollendorfer Straße 32 gibt es am Mittwoch, 24. November, 15 bis 18 Uhr 200 Dosen Biontech und am 27. und 28. November, 10 bis 13 Uhr, jeweils 300-mal Biontech.