Jena/Saale-Holzland-Kreis. Drei Neuinfektionen bis Samstag in Jena

Corona in Jena: Ein Patient mit schwerem Verlauf

Auch am Wochenende wurden weitere Corona-Fälle aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis gemeldet.

Bis Samstagabend verzeichnete der Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena drei Neuinfektionen mit positivem Labornachweis SARS-CoV-2. Es handelt sich um zwei ältere Personen, die sich innerhalb der Familie angesteckt haben und einen jüngeren Menschen. Einer dieser Betroffenen erleidet zurzeit einen schweren Krankheitsverlauf. Gegenwärtig befinden sich in Jena 209 Personen in Quarantäne.

Die Zahl der mit Corona infizierten Menschen im Saale-Holzland stieg am Samstag noch einmal um zwei Betroffene, nachdem sich schon am Freitag fünf Menschen mit dem Virus infiziert hatten. Damit ist die Zahl der aktiven Fälle binnen zwei Tagen von 14 auf 24 gestiegen. Derzeit befinden sich insgesamt 143 Personen im Saale-Holzland-Kreis in Quarantäne.