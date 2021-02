Wartebereich einer Corona-Impfstelle in Thüringen.

Jena. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt in Jena (Stand Montag) bei 56,4.

Corona in Jena: Keine neue Infektion gemeldet

Auch wenn am Wochenende weniger getestet wird: Dass dem Fachdienst Gesundheit am Sonntag bis 24 Uhr keine neue Corona-Infektion gemeldet wurde, sei auch ein Indiz für die Wirksamkeit des Lockdowns, sagt Stadtsprecher Kristian Philler. Da eine Person genesen sei, gebe es in der Stadt aktuell 476 Fälle. Die Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 476

davon in den vergangenen 24 Stunden: 0

stationäre Fälle: 18

davon schwere Verläufe: 6

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 61

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 56,4

Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 2787

Gestorbene insgesamt: 48

Genesene insgesamt: 2264

davon in den vergangenen 24 Stunden: 1

Quarantänezahl (Stand 15. Februar): 416