Gesundheitsamt meldet 32 Neuinfektionen an einem Tag. 1500 Kreisbewohner in Quarantäne

Eisenberg. Am Dienstag, 16. Februar, wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises neue 32 Corona-Fälle gemeldet. Das hat das Landratsamt am Mittwochvormittag mitgeteilt. Die neuen Infektionsfälle seien kreisweit aufgetreten in Betrieben und Einrichtungen der verschiedensten Art, heißt es aus der Kreisverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion.