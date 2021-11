Corona-Inzidenz in Jena erstmals seit Mai über 200

Jena. Jena hat dem Robert-Koch-Institut am Montag 26 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit liegt die 7-Tages-Inzidenz erstmals seit Mai wieder über 200.

Da landesweit die prozentuale Belegung der Intensivstationen (ITS) über 12 Prozent liegt, sei damit erstmals der Wert für die Warnstufe 3 erreicht, sagt Stadtsprecher Kristian Philler. „Diese gilt, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die vorgegebenen Werte überschritten werden.“

17 Fälle wurden Montag zugeordnet, 9 weitere vergangenen Tagen. Durch einen Übermittlungsfehler seien die Todesfälle um eine gestorbenen Person reduziert worden. Dies werde morgen statistisch wieder ausgeglichen. Es bleibe also bei 85 an oder mit Corona verstorbenen Personen aus Jena. Zudem seien vereinzelte Coronafälle in drei Seniorenheimen aufgetreten.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anzahl aktiver Fälle: 435

davon in den vergangenen 24 Stunden: 17

Infektionen der vergangenen sieben Tage: 230 (Vortag: 215)

Sieben-Tage-Inzidenz: 207,7 (Montag: 194,2; Sonntag: 199,6)

Thüringen verzichtet auf 2G- und 3G-Option: Einkaufen ohne Beschränkung