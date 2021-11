Corona-Inzidenz in Jena kurz vor 400

Jena. Weitere Schulen und Kitas durch Infektionen betroffen.

Die Zahl der Corona-Fälle in Jena steigt weiter. Mit 56 neuen Infektionen, die am Mittwoch vom Fachdienst Gesundheit an das Robert-Koch-Institut gemeldet wurden, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 395,6.

Derzeit werden 21 Corona-Fälle aus Jena stationär behandelt, davon vier Personen auf der Intensivstation. Weitere Einrichtungen sind mit Infektionen betroffen: Kita Pusteblume, Kita Isserstedter Naturschwärmer, Kita Regenbogen sowie die Westschule, Werkstattschule, Waldorfschule, Leonardoschule, Angergymnasium, Kulturanum und die Wenigenjenaer Gemeinschaftschule.