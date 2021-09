Corona-Inzidenzwert im Saale-Holzland steigt auf 55,5

Eisenberg. Alles Schüler einer Schule im Saale-Holzland werden kommende Woche getestet

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Freitag 18 neue Corona-Fälle in der Region gemeldet. Diese seien am Donnerstag bestätigt worden. Der Inzidenzwert steigt damit auf 55,5. Bereits am Vortag waren elf neue Infektionen registriert worden.

Ausbruchsuntersuchung geplant

Wie die Behörde weiter meldet, seien in der seit Donnerstag betroffenen Grundschule weitere vier Fälle hinzugekommen. In der nicht benannten Schule sei nun eine Testung aller Schüler im Rahmen einer Ausbruchsuntersuchung für die kommende Woche vorgesehen.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis seit Beginn der Pandemie hat sich auf 4932 erhöht.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.